Come si legge su “TMW” nei giorni scorsi il Como aveva messo nel mirino due difensori centrali d’esperienza come Andrea Masiello e Luca Ceppitelli per migliorare ulteriormente la difesa anche in vista di un possibile passaggio della retroguardia a tre per facilitare l’inserimento di Fabregas in mezzo al campo. Ora però l’ex genoano è ormai a un passo dal SudTirol con il Como che dovrà decidere se virare e puntare tutto sull’ex Cagliari o eventualmente andare alla caccia di altri svincolati per completare la rosa.