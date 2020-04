Queste le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino: «La pandemia di COVID-19 ha chiaramente cambiato tutte le circostanze di fatto intorno al calcio per questa stagione. Quindi, la FIFA, insieme alle parti interessate, ha escogitato alcune idee e proposte pratiche per affrontare queste nuove circostanze. Sebbene ciò non risolva tutti i problemi, dovrebbe servire a garantire una certa stabilità e chiarezza al calcio per il prossimo futuro. Speriamo che questo sforzo di collaborazione, sotto la guida della FIFA, possa fornire un esempio positivo di come il calcio può unirsi e mostrare unità, solidarietà e spirito di compromesso per affrontare i tempi difficili che ci aspettano. Ma prima che arrivino questi tempi, una cosa deve essere chiara a tutti, soprattutto ora: la salute viene prima, molto prima del calcio». In concreto i contratti dei giocatori in scadenza si concludono di solito al termine della stagione. Allo stato attuale delle cose la stagione non terminerà entro i tempi prestabiliti. Pertanto, si propone di prorogare i contratti fino a quando la stagione non si chiuderà effettivamente. Stessa cosa avverrà con i contratti relativi alla prossima stagione, che entreranno in vigore quando si partirà con campionati e coppe del 2020-2021. Infine le finestre di calciomercato saranno più flessibili, cercando di farle coincidere tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova.