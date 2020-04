Paulo Fonseca torna a parlare e lo fa all’emittente ufficiale del club giallorosso. Dopo un mese circa di quarantena assoluta, il tecnico della Roma fa il punto sugli allenamenti da casa, sulle iniziative della sua società e su tanti altri temi. Di seguito alcune sue parole: «Per noi è importante che i calciatori non si fermino. Abbiamo creato un programma essenzialmente fisico, quello che possiamo fare. I giocatori hanno questo programma per tutti i giorni. Ovviamente è controllato dai preparatori Romano e Maurizio, che parlano coi giocatori tutti i giorni. E’ l’unica soluzione. I giocatori hanno lo standard minimo a casa. Gli abbiamo mandato cyclette e così possiamo controllare tutti i giorni e tutte le settimane per non fermarsi. Se continuiamo così, serviranno ancora 3/4 settimane per tornare a giocare. Dobbiamo passare questa Pasqua in salute e per quanto possibile con serenità e con speranza perché credo che a breve saremo di nuovo tutti insieme allo stadio a cantare l’inno che mi piace tanto».