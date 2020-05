Arrivano dalla Spagna alcune novità su come potrebbe essere il calcio alla ripresa. Secondo quanto riportato da Marca la FIFA sta infatti preparando un documento con le norme di sicurezza da tenere sia in campo che negli allenamenti. Ci sarà l’apertura alle cinque sostituzioni per partita, operati però in tre momenti, mentre per quel che riguarda la proposta della FA di poter giocare gare da 45′ per gestire meglio il massiccio numero di incontri ancora da disputare, la richiesta sarà respinta.