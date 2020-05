L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi, ma c’è chi è vicino alla ripartenza. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” il campionato più vicino di tutti a ripartire è la Bundesliga, che la Serie A vorrebbe prendere d’esempio. Atteso per oggi il via libera della cancelliera, Angela Merkel.