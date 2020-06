«Ha voluto rendere il calcio un’enorme macchina da soldi, portando la Coppa del Mondo a 48 squadre, il Mondiale femminile a 32 e quello per club a 24. Ma è impossibile rendere tutto più grande e subito. Appena preso il potere è stato affetto da megalomania. Non parla più con le varie Federazioni, ma con i capi di stato». Queste le parole dell’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, rilasciate ai microfoni di “Keystone-ATS” in merito all’attuale presidente Fifa, Gianni Infantino.