“I calciatori sono giovani e forti, il rischio di morire per il virus è infinitamente ridotto. Pochi calciatori guadagnano tanto, la maggior parte è mal pagata e deve poter giocare per sfamare la famiglia”. Queste le parole del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, rilasciate ai microfoni di ” Radio Guaiba” in merito alla ripresa del calcio.