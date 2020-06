Fifa è sicuramente il videogioco di calcio più famoso del pianeta, c’è tanta attesa per Fifa 21, il nuovo capitolo della saga di videogiochi calcistici. Di seguito tutte le caratteristiche che avrà il nuovo videogioco riportate da “Calciorepublic.com”:

FIFA 21 Data di uscita

EA ha confermato che FIFA 21 verrà lanciato sulle attuali console il 9 ottobre 2020.

Se si prenota la FIFA 21 Ultimate Edition o la Champions Edition si potrà giocare a partire dal 6 ottobre. Per quanto riguarda la PS5 non è ancora stata confermata la data di uscita.

Accesso anticipato

I membri di EA Access (Console) e Origin Access (PC) avranno a disposizione otto ore di gioco circa due settimane prima dell’uscita ufficiale del gioco. Le prime prove di gioco inizieranno quindi il 1° ottobre 2020.

FIFA 21 Versioni disponibili

Oltre alla data di uscita, sono state rivelate anche le varie edizioni! L’Edizione Standard sarà disponibile a €59,98, mentre l’Edizione Champions a €89,98 e per finire l’Edizione Ultimate a €99,98.

Pre-ordine

Ogni edizione ha diversi bonus, come l’Early Access e i pacchetti FUT gratuiti. Ci sono anche opportunità di ricevere rari Gold Pack!

Aggiornamento gratuito su PS5

EA ha confermato che se si acquista il gioco su Xbox One o PS4, non sarà necessario acquistare il gioco una seconda volta. Inoltre, sarete in grado di portare i vostri progressi FUT e VOLTA da una console all’altra.

FIFA 21 Caratteristiche di gioco confermate

EA Sports ha annunciato una serie di caratteristiche che saranno presenti su FIFA 21!

Ecco le principali:

Gameplay

Tempi di caricamento rapidissimi – si arriverà al calcio d’inizio in pochi secondi

Controllor (solo PS5) – sentire ogni colpo, calciare, passare e affrontare nelle tue mani

Grafica

Illuminazione differita e rendering – un nuovo sistema di illuminazione creerà più dettagli in ogni parte dello stadio

Corpi dei giocatori rivisitati – la tecnologia della nuova versione porta i giocatori a un livello di realismo completamente nuovo

Animazioni giocatori

Tecnologia di animazione potenziata – le nuove animazioni creano un movimento ultra-responsabile e realistico del giocatore

Umanizzazione – dalla regolazione dei parastinchi alle urla per i passaggi, sentirete tutta l’emozione del calcio al massimo livello

Atmosfere

Immersione di gioco – il giocatore, la panchina e le reazioni dei fan ti faranno sentire la passione esplosiva di un gol all’ultimo minuto

Demo

La demo sarà la prima occasione in cui la maggior parte dei giocatori avrà la possibilità di toccare con mano il gioco. Dovrebbe essere sulle nostre console a partire da venerdì 18 settembre 2020.

Nella demo di FIFA 20, le squadre disponibili al calcio d’inizio della Champions League erano:

Borussia Dortmund

Chelsea

Liverpool

Parigi Saint-Germain

Real Madrid

Tottenham Hotspur

Con l’aggiunta delle licenze della Copa Libertadores, forse potremmo vedere anche alcune squadre sudamericane.

Modalità Carriera

Come abbiamo già detto, la modalità Carriera di FIFA 20 ha portato alcune grandi aggiunte alla modalità di gioco offline.

L’aggiunta della personalizzazione del manager ha creato un’esperienza più coinvolgente, mentre l’introduzione delle conversazioni dei giocatori e del morale dinamico dei giocatori e della squadra ha portato a un maggiore realismo nel mondo di FIFA 20. Questi miglioramenti hanno dimostrato che EA ha rivolto la sua attenzione verso l’innovazione della modalità Carriera, e quindi ci aspettiamo che gli sviluppatori di giochi si basino su queste aggiunte.

Poiché mancano ancora alcuni mesi all’uscita di FIFA 21, non ci sono al momento notizie confermate su ciò che arriverà nella prossima puntata di Career Mode.

Inoltre, se preordinerete la Champions o la Ultimate Edition, riceverete un Talento Homegrown in modalità Carriera – una prospettiva giovanile locale con un potenziale di livello mondiale.

Licenze per le Squadre

La grande novità dello scorso anno è stata che EA ha perso i diritti della Juventus, con i rivali Konami e PES 2020 che possiedono in esclusiva la licenza per i campioni d’Italia. Resta da chiedersi se quest’anno ne possano seguire altri, con il Manchester United e il Bayern Monaco che hanno già rapporti con Konami. Fortunatamente, le partnership di campionato con la Premier League e la Bundesliga sono state mantenute su FIFA 20, ma non dovremo stupirci se i club di tutta Europa salteranno.

I club italiani sembrano i più vulnerabili, quindi terremo d’occhio gli sviluppi sul Milan, l’Inter, il Napoli e la Roma.

Di seguito il trailer di Fifa 21: