«Il Savoia è una grossa squadra, una squadra forte che gioca bene a calcio. Palermo e Savoia sono due club che che per forza di squadra, potenzialità economiche, blasone, sono sicuramente superiori a noi. Errori arbitrali in favore del Palermo? Non c’è sudditanza psicologica, sono alibi da perdenti». Queste le parole di Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito al Savoia.