«Mi aspetto una partita complicata contro il Palermo, contro una squadra forte in tutti i reparti. Noi con grande umiltà cercheremo di fare la nostra partita con coraggio, fermo restando che i rosa hanno lasciato qualche punto per strada, quindi non partiamo con la testa fasciata. Per ottenere un risultato positivo, dovremo fare una partita importantissima, sperando che qualche episodio ci giri a favore». Queste le parole dell’allenatore della Cittanovese, Francesco Ferraro, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla sfida contro il Palermo.