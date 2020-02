Rocco Arena, presidente dell’Fc Messina, non ci sta. Il numero uno della squadra peloritana è su tutte le furie per l’arbitraggio della partita di domenica contro il Palermo. L’imprenditore ha parlato ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” lamentandosi degli errori arbitrali in sfavore della sua squadra, in maniera particolare della trattenuta su Fissore proiettato in area avversaria nel tentativo di finalizzare un cross. Altro episodio decisivo è stata la spinta di Sforzini sul portiere Marone, nel gol del vantaggio rosanero. E infine il fallo su Coria sulla trequarti campo che non è stato fischiato e ha portato al raddoppio del Palermo.