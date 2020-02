«Voglio premettere di non aver nulla contro il Palermo che ha fatto la sua partita e con cinismo ha vinto. Ringrazio il presidente Mirri con il quale mi sono sentito prima e dopo e l’ho ringraziato per la gentile accoglienza riservataci, ma questa volta dopo sei mesi di calcio in Italia e 4 in Spagna, non riesco a trattenere il mio risentimento dopo un pessimo arbitraggio». Queste le parole del presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Sud” in merito all’arbitraggio del match tra la squadra peloritana e il Palermo.