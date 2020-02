Il Brescia non riesce più a conquistare punti, la squadra lombarda è reduce dalla sconfitta contro il Bologna per 2-1. La panchina dell’ex rosanero, Eugenio Corini, traballa e il presidente Massimo Cellino potrebbe decidere di sollevarlo dall’incarico per la seconda volta in questa stagione. Secondo quanto riporta “BresciaSport.net” oltre alla mancanza dei tre punti ci sarebbe anche un diverbio tra tecnico e presidente riguardo il mancato innesto di rinforzi dal mercato. Cellino dal canto suo ha già contattato il possibile sostituto, ovvero Diego Lopez, anche lui con una parentesi alla guida del Palermo. Da sabato notte sono frequenti i contatti tra i due in cerca dell’accordo.