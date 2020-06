Secondo quanto riporta una nota dell’agenzia “ANSA”, la Lega calcio tedesca, ha multato l’Union Berlino dopo aver visionato le immagini, risalenti a martedì scorso, dei festeggiamenti spontanei tra giocatori e tifosi nel parcheggio dello stadio, per celebrare la permanenza in Bundesliga, ottenuta dopo la vittoria per 1-0 sul Paderborn. I video mostrano gli abbracci tra giocatori e fan, un comportamento che viola il rigoroso protocollo sanitario che governa la Bundesliga dalla ripresa di metà maggio. Anche due giocatori identificati nei video sono stati multati, ha annunciato la Lega. Sono stati messi in isolamento dal club e potranno unirsi al gruppo solo dopo aver superato entrambi due test per il Covid-19. L’importo delle ammende non è stato reso pubblico.