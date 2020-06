Alessio Romagnoli del mirino del Liverpool. Come si legge sulle pagine di “Tuttosport” infatti, il tecnico tedesco Jurgen Klopp avrebbe scelto il centrale rossonero e della Nazionale italiana per affiancare Virgil Van Djik al centro della difensa dei Reds. Il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia, per arrivare a un clamoroso scambio, il centrocampista guineano Naby Keita, anche lui classe ’95.