Ferrieri Caputi: «Sento la parità con gli arbitri uomini»

L’arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi è stata intervistata da “Il Messaggero“. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito alla parità tra arbitri donne e i colleghi uomini:

«In Italia ci siamo messi al passo. La mia emozione per il mio esordio in Serie A è la stessa di qualsiasi altro che ha fatto il mio passo, uomo o donna. La risonanza mediatica poi, ha resto tutto speciale. Io rappresento un percorso di ragazze che mi hanno preceduto: se sono qui è anche per loro. Io sento la parità tra me e i miei colleghi uomini: ho le loro stesse opportunità e i loro stessi oneri, le mia capacità sono adeguate. Anche nei numeri siamo cresciute, nella nostra associazione ci sono circa duemila ragazze. Certo, sono ancora in minoranza rispetto agli uomini, e solo aumentando la base si potrà fare un confronto vero. Al momento le ragazze hanno le possibilità di raggiungere i loro sogni e questo conta».