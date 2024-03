Errori arbitrali in Serie A: tre club hanno telefonato a Gravina

Anche nella 27esima giornata di Serie A non mancano le polemiche per gli evidenti errori arbitrali. Come riporta l’edizione odierna de “Il Giornale” tre club del massimo campionato italiano hanno addirittura telefonato a Gabriele Gravina. E non è difficile ipotizzare che tra questi club ci sia la Lazio di Lotito dopo lo sfogo del patron biancoceleste al termine della sfida contro il Milan. Le chiamate al Presidente della FIGC evidenziano il bisogno di un chiarimento sul tema che sarà possibile ottenere nella prossima assemblea di categoria fissata a Milano l’8 marzo.

