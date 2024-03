Baraonda Lazio, la decisione arriva dall’interno: ‘Sarà il nostro mister’ | Annunciato un nome importante

Il club biancoceleste è già proiettato verso la prossima stagione. Il primo scossone arriverà in panchina, come conferma questa decisione.

La stagione della Lazio è come un viaggio sulle montagne russe e nelle ultime settimane, tra risultati deludenti e polemiche, qualcuno ha già iniziato a parlare dei temi della prossima stagione. L’involuzione rispetto a un anno fa (quando la squadra di Sarri si classificò seconda, ndr) è evidente, così come restano irrisolti alcuni dilemmi tattici.

Se è vero che in campo ci vanno i calciatori e non l’allenatore, non è nemmeno corretto attribuire tutte le responsabilità a Maurizio Sarri, incapace di confermare i buoni propositi di un’annata probabilmente unica e irripetibile.

In questi casi si finisce spesso per parlare di mercato e delle scelte della società. Il tecnico e la dirigenza si sono trovati su due binari paralleli, con il campo che ha confermato soltanto parzialmente la bontà di alcune operazioni in entrata.

Ecco perché per il futuro la lezione è stata imparata a memoria e il presidente Claudio Lotito è pronto a non commettere gli stessi errori in fase di programmazione. Ecco cosa accadrà in panchina, con gran parte della tifoseria che ormai chiede a gran voce spiegazioni.

Rivoluzione alle porte

Basterebbe davvero poco per dar vita alla cosiddetta rivoluzione di cui si parla. Alcune situazioni contrattuali spinose e la posizione del tecnico basterebbero per pensare a un nuovo corso. È davvero questa la volontà della dirigenza?

Come confermato anche dallo spogliatoio, questa squadra può fare molto di più di quello che gli addetti ai lavori hanno visto con i propri occhi. Pesano dal punto di vista dei risultati le 11 sconfitte in campionato che mettono un freno alle ambizioni stagionali.

La posizione del tecnico

Nel mea culpa generale, a maggior ragione dopo una sconfitta difficile da digerire come l’ultima contro il Milan, non può essere soltanto il tecnico a rischiare. Tra l’altro secondo il calciatore Elseid Hysaj la strada da intraprendere sarebbe proprio questa.

Ai canali ufficiali del club biancoceleste l’ex Napoli non ha avuto dubbi: “Conosco Mister Sarri da tanto tempo, spero che rimanga alla guida della Lazio ancora per tanti anni. E io insieme a lui, ovviamente”. Il progetto non è ancora finito ma ci vorrà una visione comune per il bene della squadra e per la soddisfazione dei tifosi, da sempre molto esigenti ma altrettanto appassionati.