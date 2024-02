Feralpisalò-Palermo è la partita dell’ex rosa Felici: «Adesso lo vogliono anche in serie A»

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla gara che la Feralpisalò giocherà contro il Palermo e su Mattia Felici.

L’ala della Feralpisalò Mattia Felici, 22 anni di Roma, ha già conquistato due promozioni col Palermo, ed evitato la retrocessione in D della Triestina. Ora sta cercando di confezionare la quarta prodezza, mantenendo in B i verdeblù gardesani. Lanciato nel Lecce da Fabio Liverani, che lo aveva scoperto nella sua scuola calcio di Roma, la Nuova Tor 3 Teste, nel 2019/20 Felici è passato al Palermo di Rosario Pergolizzi, ex terzino del Brescia, e ha festeggiato il primo traguardo: la promozione dalla D alla C, diventando, a 18 anni e 4 mesi, l’esordiente più giovane nella storia dei rosanero, poi superato da Giacomo Corona. In un campionato interrotto a 8 giornate dal termine, causa Covid, è stato il giocatore più presenze (25 gare giocate), insieme al portiere Pelagotti.

Dopo un’annata ai box per gli infortuni (prima noie muscolari, poi la rottura di un dito del piede e la lussazione della spalla), nel gennaio 2022 Mattia ha lasciato il Salento, e, col ritorno a Palermo, ha ritrovato la felicità. Con Silvio Baldini è stato schierato 11 volte, e ottenuto la promozione dalla C alla B, superando la Feralpisalò nella semifinale dei play-off e il Padova all’ultimo atto.

Gol importanti. L’anno scorso, alla Triestina, Felici ha segnato un gol decisivo nella giornata conclusiva a Crema, contro la Pergolettese: regalando agli alabardati un’incredibile rimonta (da 0-1 all’88’ a 2-1 in pieno recupero), ha consentito loro di andare agli spareggi, poi vinti contro il Sangiuliano di Luca Miracoli, e di evitare la retrocessione. Un miracolo sui titoli di coda.

Ora sul lago l’ala, più guizzante d’una trota, punta a compiere l’ennesima impresa. Benché finora abbia firmato appena due gol, entrambi col Lecco, si è segnalato per assist e rapidità di esecuzione. Alcune società di A lo hanno messo nel mirino, e il ds Andrea Ferretti, per non rischiare di perderlo senza incassare nulla, gli ha allungato il contratto fino al 30 giugno 2026.

«Già al primo anno in B, Mattia ha dimostrato il suo valore, e per questo la Feralpisalò ha anticipato i tempi di riscatto – ha detto Christian Chelli, il suo agente -. Un rendimento che ha catturato le attenzioni di due club della massima serie». Sabato Felici si misurerà con la sua vecchia squadra, intenzionato a cogliere un risultato positivo. Peccato che l’altro ex, Antonio Luca Fiordilino, palermitano doc, debba restare a guardare in quanto squalificato.