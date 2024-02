Feralpisalò-Palermo, Corini: «Diakitè valore aggiunto. Spiego cambi Brunori e Ranocchia…»

Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone al termine della gara vinta contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Cambi Brunori e Ranocchia? Filippo era ammonito. E perché in quel momento serviva la profondità di Soleri e infatti ha fatto gol, qualcosa di buono penso di saperla leggere anche io. Con Diakité fascia cambiata? Il ragazzo sta crescendo, lo abbiamo preso perché conoscevamo le caratteristiche e per noi è un valore aggiunto. Anche Mateju c’è sempre stato sulla fascia e Simon ha fatto bene quando è stato chiamato in causa».