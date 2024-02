Feralpisalò-Palermo, Corini: «Chi subentra si rende protagonista, questo è fondamentale»

Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone al termine della gara vinta contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Complicato scegliere i titolari? Oggi ha segnato Soleri, spesso facciamo gol con i subentranti e questo è un valore assoluto. C’è una strategia iniziale un’idea di capire come si muove la partita e fare scelte che possono alimentare il peso offensivo o renderci equilibrati. Quando entrano i ragazzi si rendono protagonisti chi con gol o assist e questo è un aspetto fondamentale su cui crediamo tutti. Gomes imprescindibile? Si è consolidato in quest’anno e mezzo, oggi era assente per un’influenza. Abbiamo cercato di capire se fosse possibile recuperarlo, ma Leo per me ha fatto una grande partita, molto equilibrata e molto solida. Sono contento della gara fatta da Stulac».