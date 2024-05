Feralpisalò, l’ex rosa Fiordilino saluta: “Dispiaciuto per come si è conclusa questa stagione” (FOTO)

L’ex centrocampista rosanero Luca Fioridlino, in questa stagione ha vestito la maglia della Feralpisalò. Il calciatore ha salutato il club ed i tifosi, dopo la retrocessione acquisita poche giornate prima del termine della regular season, ringraziando e dispiacendosi per il finale di stagione.

“È sempre difficile questo momento, sopratutto quando non ottieni gli obbiettivi che ti eri prefissato. Ho sempre creduto fortemente in questa squadra anche quando le cose non andavano bene, sono molto dispiaciuto per come si è conclusa questa stagione in quanto abbiamo sempre lottato e messo il cuore in ogni partita però il calcio mi ha insegnato che non esistono soltanto le vittorie ma anche le sconfitte, ed è da questa da cui si deve ripartire.

Ringrazio tutti i miei compagni che, nonostante i periodi brutti, siamo sempre stati uniti come una famiglia. Ringrazio la società e i tifosi per avermi accolto a braccia aperte e avermi fatto sentire a casa.

Grazie di tutto,

sempre a testa alta.

Vostro cugino.💚💙🦁”.