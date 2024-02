Feralpisalò, l’ex Catania Dubickas: «Il Palermo non mi è sembrato migliore di noi»

L’attaccante della Feralpisalò, ex Catania, Edgaras Dubickas è intervenuto nella conferenza stampa dopo la partita persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Ero in area, mi sono trovato lì, ho cercato la palla ed è entrata. Abbiamo fatto una bella partita, peccato per il risultato. Abbiamo preparato bene la partita, si è visto in campo. Loro hanno buttato la palla in porta una volta in più. Sono mancate un po’ di cattiveria e un po’ di fortuna. Sappiamo di aver giocato bene, dobbiamo continuare così, lavorare ed andare avanti. Da domani si ricomincia. Conosco bene lo stadio, ho giocato e segnato con il Piacenza. Il Palermo non mi è sembrato migliore di noi. Se noi buttiamo la palla in porta, la partita cambia. Ci siamo riusciti troppo tardi. Se avessimo segnato prima, forse sarebbe finita diversamente. Sull’1-0 poteva ancora cambiare tutto, ma sul secondo gol abbiamo preso un colpo che ci ha dato meno fiducia. Mi trovo bene con chiunque, sono tutti bravi e forti».