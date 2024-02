Feralpisalò-Palermo, Zaffaroni: «Dopo lo 0-1 la partita è cambiata»

Il tecnico della Feralpisalò Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Perdere Felici ha dato vantaggio al Palermo? Felici ha caratteristiche diverse e ovviamente per noi è un giocatore di un certo livello, che può saltare l’uomo e rompere certi equilibri. Anche quando è entrato Tonetto, ha fatto molto bene. Nonostante il 2-0 abbiamo continuato a lavorare nel modo giusto, abbiamo fatto gol e non abbiamo mollato. La strada è questa qua. Questa è la sfida. Sappiamo che il nostro cammino è lottare per la salvezza fino all’ultimo e il percorso è complicato. Bisogna tenere alta l’attenzione e la tensione e stiamo affrontando il campionato nel modo giusto. Al di là dei risultati, bisogna mantenere questo stato di tensione nervosa nel medio-lungo periodo. Rammarico? E’ l’unica cosa che all’interno della partita si poteva gestire meglio. Dopo lo 0-1 abbiamo preso gol in un’occasione in cui potevamo fare di più e poi la partita è cambiata».