Feralpisalò-Palermo, Zaffaroni: «Buona prestazione contro una squadra importante»

Il tecnico della Feralpisalò Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Complessivamente abbiamo fatto una buonissima prestazione, contro una squadra importante che ha grandi individualità e che gioca bene insieme. Abbiamo creato opportunità prendendo due traverse ed è chiaro che in partite come queste devi concretizzare. In altre partite abbiamo fatto gol con più facilità, ma complessivamente abbiamo fatto bene. Dobbiamo archiviare questa partita, sapendo che stiamo facendo le cose per bene e che dobbiamo continuare così. Siamo in un buon momento, indipendentemente dal risultato. Dobbiamo crescere nel cinismo e nella cattiveria, perché dispiace fare prestazioni di pari livello con le avversarie e non portare a casa punti. Succede e dobbiamo continuare così. La partita è stata sempre equilibrata. Loro hanno cambiato qualcosa, noi ci siamo sistemati e c’è stato equilibrio. La differenza l’ha fatta il cinismo nella finalizzazione».