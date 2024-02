Serie B: il Catanzaro ribalta l’Ascoli, vincono Pisa e Bari. La classifica aggiornata

Buona la prima per l’ex tecnico rosanero Iachini, adesso allenatore del Bari. I “galletti” passano sul Lecco per 3-1 e provano ad uscire dal momento no. Perde la Sampdoria di Pirlo in casa del Pisa che si impone 2-0 con un uomo in più. Sorte differente per il Catanzaro che riesce a ribaltare il match contro l’Ascoli e a regalarsi una vittoria che gli permette di raggiungere il sesto posto in classifica.

Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Bari-Lecco 3-1 (Benali 26′; Puscas 53′; Sibilli 69′; Novakovich 81′)

Catanzaro-Ascoli 3-2 (Antonini Lui 17′; Mantovani 24′; Botteghin 37′; aut. Bellusci 82′; Iemmello 86′)

Pisa-Sampdoria 2-0 (Caracciolo 58′; Barbieri 70′)

Ecco la classifica aggiornata:

Parma 51

Cremonese 45

Como 45

Venezia 44

Palermo 42

Catanzaro 38

Cittadella 36

Modena 33

Brescia 32

Pisa 30

Reggiana 30

Bari 30

Cosenza 29

Sudtirol 27

Sampdoria 27

Ascoli 22

Ternana 21

FeralpiSalò 21

Spezia 21

Lecco 20