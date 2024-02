Parma passa a Cittadella, Pecchia: «Promozione? Dobbiamo meritarcela»

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cittadella.

Di seguito le sue parole:

«Una partita di grande sofferenza, spigolosa, ma questo è il Cittadella. Abbiamo avuto un ottimo approccio, e tante occasioni per fare il 3-1 ma abbiamo rischiato grosso. Come atteggiamento i ragazzi erano molto presenti. Loro hanno struttura, quando sono in area sono pericolosi. Quando si apre il campo però bisogna fare male all’avversario perché loro ci hanno creduto fino alla fine e avrebbero potuto pareggiare. Pareggiarla sarebbe stato un dispiacere. Noi abbiamo vinto e questo è quello che mi interessa, la squadra deve continuare su questa strada, dobbiamo concentrarci su di noi, continuando a lavorare con la testa bassa senza mai perdere l’entusiasmo. Merito al Cittadella che è stato sempre in partita. È stata una partita sofferta fino all’ultimo, non c’è alcuna autocritica anzi, complimenti ai ragazzi. Non ho visto alcun cambiamento di atteggiamento, anche nel secondo tempo l’approccio è stato positivo, non c’è stato un calo di tensione. Benedyczak? Ha lavorato bene, ha fatto una prestazione di spessore, sia a destra che a sinistra. Noi ci dobbiamo meritare la promozione, non so cosa succederà fino alla fine, ma a maggio si dirà chi ha meritato, noi continuiamo così lavorando sempre. Questa posizione in classifica ce la vogliamo difendere. Palle inattive? Continuiamo a soffrire, dobbiamo fare meglio in alcune situazioni».