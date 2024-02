Pari in Cremonese-Reggiana, Coda: «La qualità non basta»

L’attaccante della Cremonese Massimo Coda, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro la Reggiana.

Di seguito le sue parole:

«Non ci ho messo neppure tanta forza per girare il cross, che era già potente. Il gran gol è arrivato, abbiamo cercato il secondo per ribaltarla ma non ci siamo riusciti. Il mister ci chiede di dominare sul piano del gioco, la qualità però non basta e quindi serve corsa e interpretare bene la fase difensiva anche per noi attaccanti. Così possiamo giocare in tanti di fantasiosi».