«Siamo a cena insieme proprio in questo momento. Da tempo abbiamo sposato un progetto e abbiamo scelto di iniziare insieme un percorso. La mia socia all’inizio non era del tutto convinta dell’operazione mentre adesso sembra che la questione si stia sistemando. Stiamo portando avanti un lavoro di squadra, poi valuteremo quali quote spetteranno a ciascuno. Intanto pensiamo all’accordo. Tempistiche? Non ce ne sono e non c’è fretta possiamo parlare di giorni, settimane o anche mesi». Queste le parole del presidente del Foggia, Roberto Felleca, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla situazione con l’imprenditore pugliese Follieri.

Felleca ha continuato dicendo: «Un Foggia che si farà trovare pronto per affrontare un’annata degna da Foggia. Sappiamo che giocheremo in una B2, con squadre dalle grandi risorse economiche. Noi confidiamo molto nelle nostre capacità tecniche, grazie alla presenza di Ninni Corda. Direi che qualcosa insieme l’abbiamo vinta. Di sicuro non giocheremo per perdere ma sempre per vincere».