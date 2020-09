L’organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme, la chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus avrebbe conseguenze drammatiche per la società. Secondo quanto riporta “Notizie.it”, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che sono in caso di forte trasmissione di Covid-19 le strutture dovranno essere chiuse, ma solo temporaneamente.