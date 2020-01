Intervenuto in sala stampa al termine del match contro il Fasano, Roberto Felleca, presidente del Foggia, si è espresso così in merito alla partita: «Prevale la delusione per il pareggio. Quando non chiudi le partite non sempre ti va bene. Loro hanno sfruttato un primo errore, un secondo errore. Siamo passati in svantaggio e solo una squadra con un grande spirito riesce a raddrizzarla. Tutto questo non giustifica l’aver sbagliato una partita in casa. Il Bitonto? Non mi preoccuperei solo di questo avversario. Le squadre che credono nella promozione sono tante, c’è il Taranto, il Fasano, il Sorrento. Vince chi sbaglia di meno e chi sarà più fortunato. Dobbiamo guardare avanti, vedere il buono, cioè che abbiamo fatto un punto, ma che non possiamo più sbagliare. Il mercato? Serve una punta degna, di spessore, di categoria superiore, un attaccante che possa concretizzare quello che produciamo e chiudere le partite. Ci stiamo lavorando, più di quello che stiamo facendo non possiamo fare. Non è facile».