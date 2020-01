Sembra già giunta ai titoli di coda l’avventura di Stefano Moreo con la maglia dell’Empoli. L’ex attaccante rosanero ha trovato fin qui poco spazio e sembra destinato a lasciare il club toscano nella finestra invernale di calciomercato. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, il giocatore avrebbe richieste in Serie B dal Pordenone e in Serie C dal Carpi.