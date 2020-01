Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’FC Messina ha reso noto l’ingaggio del difensore Julian Fernandez. Ecco il comunicato: “FC Messina, ecco Julian Fernandez: il difensore disponibile per Licata FC Messina comunica l’arrivo del transfer per il calciatore Julian Fernandez, difensore argentino in gruppo da circa due mesi. Nonostante il mercato chiuso, mister Ernesto Gabriele potrà contare su un ulteriore rinforzo nella batteria difensiva giallorossa, con l’ex Argentino Juniors convocabile per il prossimo match di campionato al Dino Liotta di Licata”.