Il futuro del Catania è sempre più in bilico, ma sembra che nelle prossime ore, un nuovo soggetto credibile si farà avanti al fine di acquisire la proprietà del club etneo. Stando a quanto riferito dalle ultime indiscrezioni di “Calciocatania.com”, si tratta di un’iniziativa di azionariato diffuso, comprendente imprenditori sia a livello nazionale sia locale, capitanata da un paio di soggetti “forti”, i quali deterranno la maggioranza delle azioni, supportati da una serie di imprenditori locali, fra i quali alcuni attuali sponsor del Calcio Catania, con a capo un comitato promotore composto da professionisti di assoluta credibilità. Il garante della parte sportiva e istituzionale, nonché presidente del nuovo sodalizio, sarà un primario dirigente sportivo catanese che opera a livello nazionale. Il profilo sembra quello di Fabio Pagliara, attuale Segretario Nazionale della FIDAL, al momento uno dei manager sportivi più in vista in Italia ed ex dirigente del Catania. Mentre il nuovo progetto tecnico sarà affidato a una vecchia conoscenza del calcio catanese come Maurizio Pellegrino. A completare il quadro dirigenziale del “nuovo Catania” potrebbe essere l’ex giocatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro. Il futuro del Catania resta in bilico e le prossime ore saranno decisive per le sorti del clu etneo.