Intervenuto ai microfoni di “America Oggi”, Tony Di Piazza, vice presidente del Palermo, si è espresso così in merito alla sua scelta di iniziare questa nuova avventura dirigenziale col club rosanero: «Era una situazione al quale non potevo dire di no, anche grazie al Presidente Mirri che mi ha coinvolto nel progetto. La mia passione per il calcio nasce sin da ragazzino anche perché sono cresciuto nell’epoca della “Grande Inter”, ma ho il Palermo nel cuore perché è il luogo dove sono nato e cresciuto. E’ anche un modo per dimostrare che molti sono gli emigrati all’estero e non bisogna dimenticarsi di loro, tanti se non tutti hanno fatto bene, e bisogna essere orgogliosi per questo motivo. Qui a Queens abbiamo deciso di fondare il Palermo Club, in modo da poter riunire tutta la comunità di tifosi palermitani, rendendo forte il nostro legame e accorciando virtualmente le distanze tra New York e Palermo».