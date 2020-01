Intervenuto ai microfoni di “America Oggi”, Tony Di Piazza, vice presidente del Palermo, si è espresso così in merito agli obiettivi del club rosanero: «L’obiettivo principale è sicuramente quello di approdare subito nei professionisti vincendo questo campionato di serie D. Abbiamo subito il grave infortunio del nostro capitano Santana, a gennaio dunque interverremo sul mercato per consolidare al meglio la nostra rosa e portarci alla vittoria finale. Naturalmente il settore giovanile è fondamentale per lo sviluppo di squadra e società. Abbiamo già iniziato il percorso che tenderemo ad incrementare passo dopo passo. Con un occhio di riguardo anche al talento dei giovani qui negli Stati Uniti dove faccio da contatto con Palermo».