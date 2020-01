Attualmente svincolato dopo la recente esperienza all’Empoli, Matias Silvestre potrebbe tornare presto in campo in serie B. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, l’ex difensore rosanero piace al Benevento che vuole sostituire Antei, fuori per infortunio per il proseguo della stagione. Ma per arrivare al calciatore i sanniti dovranno battere la concorrenza del Crotone.