Intervenuto in mixed zone al termine del match con il Savoia, Rocco Arena, presidente dell’FC Messina, si è espresso così in merito alla vittoria della sua squadra sui campani: «E’ stata un’impresa vincere questa partita. E’ stata una partita molto tattica senza grandi emozioni. L’arbitro ci ha messo lo zampino fino a quando è riuscito a lasciarci in nove. Da lì abbiamo tirato fuori l’orgoglio, abbiamo detto “questa è casa nostra e comandiamo noi”. Sono vittorie fantastiche, quando rimani in nove sei molto arrabbiato ma se vinci sei molto contento. Secondo posto? Ormai mi interessa arrivare ai play off. Poi se arriveremo secondi, terzi o quarti per me non fa differenza. Ormai voglio arrivare ai play off». In basso il video dell’intervista.