Ci sono due famiglie in quarantena volontaria a San Fratello, nel Messinese, su invito del sindaco Salvatore Sidoti Pinto, per l’ipotesi di contagio da coronavirus. Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, ieri alle 11,30 un’insegnante di origini siciliane di 28 anni, Maria Grazia C., residente a Codogno (zona del focolaio del virus), è rientrata in aereo da Milano nel paesino dei Nebrodi per festeggiare il Carnevale. Un viaggio programmato oltre un mese fa. Non appena giunta nel centro dei Nebrodi, è passata a salutare un cugino che vive con la moglie e due figli di 9 e 10 anni. Subito informato il sindaco si è messo in contatto con le autorità sanitarie. “La nostra concittadina – dice il sindaco – è partita da Milano in buona fede, prima che venissero attivate le misure interdittive ora in vigore, con il divieto di abbandono delle zone del contagio. Ci sono altri concittadini di San Fratello che vivono a Codogno e sono rimasti lì. In questo momento non c’è alcun motivo di allarme”.