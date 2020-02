In casa Fc Messina, dopo la sconfitta in casa del Giugliano, l’allenatore Ernesto Gabriele ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match:«Merito a loro ma senza l’espulsione non avremmo perso. Siamo venuti in Campania mostrando la nostra forza e conoscendo quella dell’avversario. Abbiamo fatto un’ottima partita, rigori ed espulsione erano dubbi ma non cerchiamo alibi».