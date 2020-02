«La sconfitta di ieri è stata pesante da digerire, siamo andati in trasferta contro il Savoia molto rimaneggiati, ma questa non è una scusante. Il Savoia ha mostrato la loro forza, anche se il passivo di 4-0 può far sembrare agli occhi della gente che non c’è stata partita, invece non è stato così». Queste le parole del capitano del Licata, Salvatore Maltese, rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni in merito alla sconfitta contro il Savoia.