Il responsabile dell’area tecnica dell’Fc Messina, Marco Ferrante parla così in un’intervista a “La Gazzetta del Sud”: «Se passa la riforma di due gironi di B e tre o quattro in C, abbiamo buone possibilità di essere ripescati in Serie C. Marco Rizzieri? Lo conosco e ne ho apprezzato il suo lavoro al Torino, sarebbe un valido ingresso nella nostra dirigenza. Mercato? Ho contattato diversi giocatori importanti per la Serie C ma che per Messina giocherebbero anche in D. Se sarà Serie D confermeremo gran parte del gruppo di questa stagione ma inseriremo dei pezzi da novanta per avere un organico completo».