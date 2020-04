Ancora una diretta Instagram per il presidente del Fc Messina Rocco Arena, che ha tracciato un nuovo bilancio di una stagione che sembra ormai destinata a completarsi in anticipo: «Posso dirmi orgoglioso dell’operato del mio cda e fiducioso per il futuro. In qualsiasi categoria ci iscriveremo costruiremo una squadra ambiziosa, anche in C. Presenteremo sicuramente la domanda di ripescaggio, come annunciato a più riprese. Secondo le indiscrezioni fin qui filtrate dopo questa crisi l’anno prossimo non dovrebbero essere richieste fideiussioni da presentare a corredo per le domande di iscrizione ma ci sarà un maxi-condono. In caso di ammissione in C, potremmo avere quindi un budget più alto per la costruzione della squadra, da destinare al monte ingaggi. La città merita tanto, per me almeno la serie B ma non sto dicendo che saremo noi a riportarla lì. Faremo il nostro percorso che in soli sette mesi di vita resta ottimo essendo entrati insieme a Palermo, Savoia e Giugliano tra le squadre da battere del girone. Il direttore generale Marco Ferrante sa di cosa abbiamo bisogno per imporre sempre il nostro gioco. Siamo già d’accordo su come muoverci. In società arriveranno nuove e preparate figure, professionisti che ci consentiranno di migliorare il lavoro dietro le quinte. Il nostro direttore è un vero uomo di calcio e lo dimostra la sua carriera. Ma oltre all’aspetto sportivo è uno molto capace anche managerialmente. Sono orgoglioso di lui e spero di blindarlo a Messina perché è un addetto ai lavori molto appetito. Sta inoltre visionando i filmati di elementi interessanti, anche tra i professionisti. E un giorno proporremo a Marco Crimi dell’Entella di tornare nella sua città, magari a fine carriera. Parteciperemo di certo al bando degli stadi, perché credo che una società deve avere la sua casa di proprietà. Per me non è più rinviabile il discorso della costruzione della copertura. Concepisco lo stadio come un luogo da vivere a 360 gradi e dobbiamo andare in quella direzione con attività complementari alla partita. Fissore e Giuffrida sono forti di un contratto pluriennale e per me sono già i primi riconfermati in vista della prossima stagione. Gomes Aladje sta bene, lo stiamo curando da tempo e credo che l’anno prossimo sarà sempre con noi. Ci puntiamo fortemente, ormai è prossimo al rientro in campo».