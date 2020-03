Per l’attesa stracittadina tra Fc e Acr Messina la Curva Sud dovrebbe rimanere chiusa al pubblico. Secondo quanto riporta “Messinasportiva.it”, il settore tradizionalmente destinato al tifo giallorosso è aperto per le gare casalinghe della società di Sciotto ma non per quelle del club presieduto da Rocco Arena, che vi rinunciò l’estate scorsa. Per riaprirlo occorre una nuova pronuncia della Commissione di Vigilanza, che non arriverebbe in tempo. Se gli intendimenti filtrati dal Comune e dalla Questura saranno confermati, i sostenitori del Fc Messina potranno quindi accomodarsi in Tribuna A, mentre ai gruppi organizzati che sostengono l’Acr verrà destinata la Tribuna B.