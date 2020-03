L’allenatore dell ACR Messina, Andrea Pensabene, si gode la reazione della squadra che nel secondo tempo, sotto di un gol con il Licata, ha tirato tutto il carattere a sua disposizione. Di seguito le sue parole al termine del match di ieri: «Ci siamo trovati in svantaggio per due sbavature difensive, ma poi abbiamo fornito una prestazione positiva e di grande carattere. Abbiamo creato tante occasioni da rete e adesso inizio a intravedere una squadra che mette in campo un po’ di cattiveria agonistica, nonostante stia giocando nell’indifferenza generale. Non era facile reagire alle due mazzate subite da un’ottima squadra come il Licata. Alla fine la ruota ha girato dalla nostra parte, regalandoci l’errore di uno dei migliori portieri del campionato come Ingrassia, ma noi meritavamo già la vittoria perché avevamo avuto tante palle goal».