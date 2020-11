Polemica molto accesa sul costo del farmaco anti-Covid, che costerebbe 5 euro ma verrebbe rivenduto a 2mila euro.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, aveva rivelato che ogni paziente Covid che finisce in terapia intensiva fa guadagnare agli ospedali 2mila euro al giorno, che arrivano dalla Regione.





Gilead, azienda produttrice del farmaco, ha sottolineato di aver fissato un unico prezzo per i paesi industrializzati, di 390 dollari a fiala e 2.340 dollari per l’intero ciclo. L’azienda ha sottolineato che il valore del farmaco è stato riconosciuto da istituzioni indipendenti come l’Icer inglese, secondo cui il prezzo dovrebbe essere il doppio di quello scelto.