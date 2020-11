Dopo sette anni di assenza torna il derby tra Palermo e Catania. Lunedì 9 novembre, alle ore 21, le due squadre torneranno ad affrontarsi e lo faranno in un “Renzo Barbera” senza pubblico per via delle restrizioni legate al Covid-19 che vietano l’ingresso degli spettatori. Uno dei calciatori che l’ha disputato è l’ex difensore Cristian Zaccardo, protagonista per be quattro volte. Il difensore, intervistato dalla nostra redazione, ha parlato di quello che ricorda maggiormente:

Tra i derby da lei disputati quale ricorda con più affetto?





«La vittoria per 5-3, anche se non ho fatto una grandissima prestazione a livello personale, la ricordo bene perché era il primo derby davanti il nostro pubblico. Venivamo da due vittorie consecutive e c’era grandissimo entusiasmo, con una squadra molto forte. Ricordo bene quell’anno che, insieme al primo in rosanero, è stato uno dei migliori. Ricordo bene quei derby».