Attraverso il proprio account Instagram, il portiere del Palermo Fallani ha pubblicato un post per ringraziare tutto l’ambiente Palermo. Ecco qui di seguito quanto si legge.

“È stato un anno fantastico. La maglia del Palermo pesa, ti segna, ti cambia. Come la sua storia. Unica. Ho vissuto momenti indimenticabili che non dimenticherò mai. Un Grazie speciale ai miei compagni e a tutto lo staff, che giorno dopo giorno mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come Uomo. Adesso manca poco per esultare… l’obiettivo è sempre più vicino”.