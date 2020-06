Ecco qui di seguito le parole dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a un incontro sul processo di riorganizzazione dell’ospedale Trigona di Noto che si è svolto a Catania con i deputati del gruppo parlamentare Ora Sicilia, Luigi Genovese e Daniela Ternullo, oltre al deputato Pippo Gennuso ai rappresentanti del movimento della provincia di Siracusa.

“L’emergenza Covid-19 non è ancora finita, ma siamo pronti a riprendere il percorso iniziato. Attendiamo il confronto con il ministero sul nostro piano post-emergenziale e stiamo operando per determinare investimenti in tutto il territorio aretuseo. Sarà mia cura e mio dovere informare la comunità.

Permangono le priorità indicate con la delibera di giunta approvata lo scorso dicembre e che, pertanto, resta fermo il mandato all’Asp di Siracusa per procedere ai bandi sulla sperimentazione gestionale”.