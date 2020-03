Intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, si è espresso così in merito all’emergenza Coronavirus che continua a tenere in scacco il mondo del calcio. Rcco le sue parole: «Spiegare ai giocatori di stare fermi a casa è stata dura, poi ci siamo organizzati in diversi modi. Il centro sportivo è chiuso, lo stiamo disinfettando e vedremo come andrà. Io non capisco tutta questa fretta di riniziare il campionato da parte di qualche squadra, in questo momento la priorità è la salute. L’emergenza andrà avanti ancora a lungo, non è semplice andare avanti. Non dobbiamo farci prendere dalla smania di tornare in campo. Se non si potesse andare avanti, non credo che sarebbe giusto bloccare la classifica attuale. Dovremo tornare a giocare quando sarà tornata la normalità. E’ giusto che il campionato finisca, ma mi dispiace sentire di squadre che vogliono tornare ad allenarsi prima».